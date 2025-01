PC apreende armas e munições durante operação em cidade do ES

Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (22), em São Mateus, pelo crime de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 1º de setembro de 2024, no bairro Guriri, em São Mateus.

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão após o mandado de prisão ser expedido nesta quarta-feira. Na residência do suspeito, foram encontradas espalhadas pela casa oito armas, munições, carregadores, além de acessórios e materiais relacionados ao armamento. Entretanto, o suspeito não foi encontrado no local.

Os militares constataram que apenas duas armas possuíam registro no Sistema Nacional de Armas (SINARM), com endereços divergentes do local da apreensão. Além disso, um dos revólveres apreendidos, calibre .38, pode ser compatível com a arma utilizada no crime investigado, conforme relato da vítima.

Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial na DHPP de São Mateus para os procedimentos cabíveis. Até o momento, o suspeito não foi localizado.