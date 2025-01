Operação da PRF mira caminhoneiros no Espirito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, nesta segunda-feira (6), à Operação Descanso Legal, que ocorrerá em todo o território nacional até a próxima quarta-feira (15). A iniciativa busca reduzir a violência no trânsito, com foco em veículos de grande porte.

O modal rodoviário tem um papel importante no Brasil, sendo responsável por movimentar mais de 60% das cargas transportadas no país e, além disso, conectando regiões distantes, o que é essencial para a economia nacional.

No entanto, os acidentes envolvendo caminhões e outros veículos de grande porte continuam alarmantes. Por exemplo, em 2024, o número de sinistros graves envolvendo caminhões aumentou 6,37%, totalizando 1.703 ocorrências, em comparação com 1.601 registradas em 2023. Ainda mais preocupante, contudo, foi o crescimento no número de óbitos, que subiu 11,20%, passando de 509 para 566 mortes no mesmo período.

No Espírito Santo, o cenário é igualmente preocupante. Os acidentes graves — aqueles que resultam em feridos graves e/ou mortes — envolvendo veículos de carga aumentaram de 44 em 2023 para 62 em 2024.

Diante desse cenário, a operação da PRF tem como objetivos principais:

– Reduzir a violência no trânsito por meio de ações coordenadas de fiscalização e educação nos trechos críticos de sinistralidade;

– Fiscalizar o cumprimento das normas de descanso dos motoristas, garantindo que estejam alertas e aptos a dirigir com segurança;

– Inspecionar sistemas de freios e manutenção preventiva de veículos de grande porte, evitando falhas mecânicas que podem causar acidentes graves;

– Aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, com maior presença policial em áreas estratégicas.

Outro ponto importante é a conscientização de motoristas e empresas de transporte sobre a relevância da manutenção preventiva e do cumprimento dos tempos de descanso. Fadiga e falhas mecânicas, como problemas nos sistemas de freios, são fatores recorrentes em acidentes graves com veículos de grande porte.

A Operação Descanso Legal está alinhada aos objetivos do Plano Nacional de Redução de Mortos e Feridos no Trânsito (PNATRANS), que busca diminuir em 50% a taxa de mortalidade nas rodovias até 2028. A meta é reduzir o índice de 53,2 mortos por milhão de veículos, registrado em 2018, para 26,6 em 2028, promovendo um trânsito mais seguro e sustentável.

Ao longo da operação, a PRF ampliará a presença policial e realizará ações educativas em todo o Brasil.