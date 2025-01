Ouvidoria de Cachoeiro oferece canais alternativos para atendimento

A Ouvidoria Geral da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que, devido a instabilidades no funcionamento do número de telefone 156, os cidadãos poderão utilizar outros canais de comunicação para registrar suas demandas, sugestões, reclamações ou elogios.

A Ouvidoria continua à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para atender às necessidades da população.

Além do telefone 156, a Ouvidoria está disponível através dos seguintes meios de contato: WhatsApp: 28 98814-3357 (somente para mensagens)

Atendimento presencial: Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães, localizado na Rua Brahim Antônio Seder, 96/102, no Centro de Cachoeiro.

Além disso, a Prefeitura disponibiliza atendimento 24 horas por meio de duas plataformas digitais: Aplicativo Cachoeiro On-line: disponível para download e uso direto no seu smartphone.

Esses canais oferecem praticidade e agilidade, permitindo que a população faça o acompanhamento das suas demandas de forma simples e eficiente. A Ouvidoria Municipal reforça seu compromisso com a transparência e o bom atendimento, buscando sempre atender às necessidades da população da melhor forma possível.

Site oficial: acesse http://cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral para abrir chamados e fazer o registro de solicitações de qualquer tipo a qualquer momento.

A Prefeitura solicita a compreensão da comunidade e reforça que a equipe está à disposição para resolver qualquer situação de forma eficaz e rápida.

