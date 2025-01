Padre Júlio Lancellotti enaltece bispo de Cachoeiro de Itapemirim

Na manhã do dia 12 de janeiro, o padre Júlio Renato Lancellotti, Pároco e Vigário Episcopal para a Pastoral do Povo da Rua, presidiu a tradicional missa dominical na Capela São Judas Tadeu, na Mooca, pertencente à Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo.

Na ocasião, o presbítero enalteceu Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, bispo de Cachoeiro de Itapemirim.

Após acolher o vocacionado cachoeirense Gabriel Martins Dias, estudante de teologia no Seminário Maior São João Maria Vianney, que participava da celebração religiosa naquela ocasião, padre Júlio, em seguida, ressaltou o importante trabalho pastoral realizado pelo bispo diocesano. Além disso, destacou o compromisso da Diocese com a formação de novos sacerdotes, evidenciando o papel essencial da comunidade na promoção das vocações.

“Um dos melhores bispos do Brasil! Um abraço ao Dom Luiz”, disse o sacerdote.

‘Fake news’

Entretanto, na sequência, padre Júlio manifestou seu apoio ao prelado diante das recentes manifestações de ódio direcionadas ao religioso, que é internacionalmente reconhecido por sua defesa da Doutrina Social da Igreja. “Estavam contestando Dom Luiz, perseguindo (ele), jogando Fake News (contra ele). Dom Luiz, nós estamos com o senhor”, afirmou Lancellotti.

Com atuação pautada pelo serviço ao próximo, padre Júlio é uma voz ativa em debates sociais, sempre buscando chamar a atenção para as injustiças enfrentadas pelos mais pobres. Em suma, o atual bispo de Cachoeiro já foi bispo de Pemba, na província de Cabo Delgado, de 2013 a 2021, e nos últimos anos em que esteve à frente da diocese moçambicana, também enfrentou a violência e se colocou como uma voz do povo, buscando alertar o mundo sobre a situação de guerra no país.

Entretanto, em outra ocasião, padre Júlio, durante a celebração dominical no dia 05 (janeiro), já havia saudado e demonstrado sua admiração por Dom Luiz.

“Uma saudação muito especial ao bispo de Cachoeiro, Dom Luiz. Todo carinho para o senhor, Dom Luiz, todo carinho. Pastor querido pelo povo, pastor comprometido com a vida do povo e com a vida da igreja. Dom Luiz, nós estamos juntos com o senhor”, afirmou o sacerdote.