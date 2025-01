Pai é preso acusado de estuprar filha e enteada em cidade do ES

Um homem, de 44 anos, foi preso nesta segunda-feira (20), acusado de estuprar a filha e a enteada de 14 e 16 anos, no município da Serra. De acordo com a Polícia Militar (PM), a violência acontecia a cerca de dois anos.

Após receber informações de que o investigado estaria circulando nas proximidades das cidades de Fundão e Serra, a equipe de policiais da DPCA deslocou-se à região e conseguiu localizá-lo. Ele foi abordado enquanto dirigia o caminhão da empresa onde trabalha, na rodovia BR-101.

Segundo as investigações, o homem intimidava as vítimas e as obrigava a encaminhar ao telefone dele fotos e vídeos sem roupas e só fornecia comida, vestimentas, roupas e objetos básicos para saúde e higiene, em troca da atividade sexual. Ele ainda se aproveitava do fato de as adolescentes frequentarem a igreja para dizer que, segundo mandamentos da bíblia, o genitor teria que ter relação sexual com a filha antes de outros homens.

A titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Thaís Cruz, informou que o investigado também responde a outro inquérito policial por estupro de vulnerável, que teve como vítima a sobrinha dele, de 9 anos. Na ocasião, o suspeito dopou a criança com a substância clonazepam antes de praticar o abuso.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça.