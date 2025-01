VÍDEO| Caminhão de legumes tomba na ‘Curva da Morte’

Um caminhão, que transportava legumes, tombou na ES-164, na altura de Soturno, região conhecida como ‘Curva da Morte’, na noite desta segunda-feira (6).

Leia também: Armas de fogo e pássaros silvestres são apreendidos em cidade do ES

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor informou que descia a serra em baixa velocidade, quando o sistema de frenagem falhou e o caminhão acabou tombando.

O motorista sofreu algumas escoriações nas pernas, entretanto recusou atendimento médico.

Uma empresa próxima ao local do acidente cedeu uma máquina carregadeira para que o caminhão fosse removido da pista enquanto aguardava a chegada do seguro.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) sinalizou a via até que o veículo fosse retirado por completo do local.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui