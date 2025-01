PM prende suspeito de tráfico em Marataízes

Um homem, com mandado de prisão em aberto, foi preso nesta terça-feira (7) em Marataízes, durante patrulhamento da Polícia Militar (PM).

A Polícia Militar informou que avistou o homem pilotando uma motocicleta em atitude suspeita e deu ordem de parada, entretanto, o condutor apreendeu fuga, mas acabou caindo em seguida.

Por conta dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Equipes da Força Tática e K9 foram acionadas e se dirigiram até a residência do rapaz para averiguar a possível existência de material ilícito. No local, foi encontrado entorpecentes. O material foi encaminhado ao departamento policial.

