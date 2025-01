ES: PRF recupera dois carros clonados no intervalo de seis horas

A Policia Rodoviária Federal (PRF), recuperou neste domingo (05) dois veículos clonados no intervalo de seis horas, no norte do Espírito Santo.

Por volta das 9h10, durante uma fiscalização no perímetro urbano de São Mateus, no km 66 da BR-101, próximo à Feira Livre conhecida como “feirinha do Vila Nova”, agentes da PRF abordaram uma Fiat Strada com placas de Rosário de Limeira, em Minas Gerais. Após o escaneamento do QR Code da placa traseira, os dados indicaram um veículo diferente do abordado.

A análise das marcações nos vidros confirmou que estavam fora do padrão original da montadora Fiat. Durante a vistoria, os sinais identificadores apresentaram adulterações. Após análise mais detalhada, foi identificado que o veículo original possuía registro de furto/roubo em Minas Gerais.

Mais tarde, por volta das 15h, no km 108 da BR-101, em Sooretama, os agentes abordaram um Kia Sportage. O escaneamento do QR Code da placa traseira não retornou informações válidas. Uma inspeção detalhada revelou marcações nos vidros fora do padrão original de fábrica, além de sinais de adulteração e remarcação nos elementos identificadores. Após análise técnica, os agentes identificaram que o veículo original possuía restrição de furto/roubo.

As duas ocorrências foram encaminhadas ao plantão da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) para os procedimentos legais cabíveis.