PM recupera 26 celulares furtados durante show no Litoral do ES

Após o furto de diversos celulares em uma casa de shows do bairro Lameirão, Guarapari, no último sábado (11), militares do 10º Batalhão receberam a informação no final da tarde desse domingo (12), que um dos aparelhos estava dando a localização no Centro da cidade, em um prédio próximo a subida do Morro do Atalaia.

De imediato os policiais foram ao local, onde conseguiram ter acesso as imagens do sistema de videomonitoramento fornecidas pelo condomínio. Após análises, constatou-se que o horário da chegada de dois suspeitos no prédio coincidia com a hora da localização do aparelho no local.

As imagens mostraram ainda que os suspeitos saíram do prédio em um veículo, sentido ao Centro da cidade, e nesse mesmo momento a localização do aparelho também se movimentou.

Enquanto a equipe policial estava no endereço fazendo as diligências, a localização do celular começou a movimentar-se como se estivesse retornando sentido ao prédio. Em seguida, a guarnição visualizou um veículo se aproximando. Ao notar a presença policial, o condutor manobrou bruscamente e fugiu.

Os militares realizaram o acompanhamento e localizaram o automóvel estacionado e dois indivíduos andando no sentido contrário. Eles foram abordados, sendo apreendidos quatro aparelhos celulares e a chave do veículo.

Ao realizar a busca no automóvel, foram encontrados 16 celulares, sendo que alguns deles estavam enrolados no papel alumínio e outros no porta-luvas.

Os dois suspeitos, de 26 e 33 anos, foram detidos em flagrante e o automóvel removido ao pátio.

Os indivíduos informaram que no apartamento havia mais aparelhos furtados. Então os policiais entraram no imóvel e se depararam com uma mulher de 41 anos. Ela foi informada dos fatos e após buscas foram encontrados mais seis aparelhos celulares.

Também foram apreendidos no apartamento um par de óculos de sol, seis cartões de créditos, R$222,00 em espécie, duas máquinas de cartão, um relógio, um fone de ouvido, quatro cordões, um rolo de papel alumínio, uma caixa de som e duas carteiras de identidades.

Diante dos fatos, os dois homens e a mulher foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.