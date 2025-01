Polícia captura suspeito de feminicídio em Marechal Floriano

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, cumpriu, nesta segunda-feira (20), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 42 anos suspeito da morte de Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, ocorrida nesse domingo (19), na localidade de Soído de Baixo, em Marechal Floriano.

Logo que tomou conhecimento do crime, e após apurar os fatos, o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, delegado Luciano Carlos Paulino, representou com urgência pela prisão do suspeito. O Poder Judiciário deferiu o pedido e expediu o mandado antes que o suspeito pudesse se apresentar na delegacia.

LEIA TAMBÉM: Servidora pública é encontrada morta dentro de quarto no ES

O indivíduo se apresentou acompanhado de seu advogado, por volta das 16h. Foi realizada a oitiva, e posteriormente o mandado foi cumprido. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.

O caso

Na manhã desse domingo (19), um advogado foi até a sede do 2º Pelotão da 6ª Companhia Independente e informou que o cliente teria ligado para ele, por volta das 10h30, informando que sua mulher estaria morta em um sítio na localidade de Soído de Baixo, Marechal Floriano. O solicitante se apresentou como advogado do homem e disse que orientou o cliente a fazer contato com a PMES, Samu e aguardar a chegada das equipes no local. Imediatamente, os militares foram ao local e encontraram uma mulher de 50 anos caída no chão de um quarto, coberta por um lençol. Ela já estava em óbito.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.