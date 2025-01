Polícia Militar apreende drogas e réplica de fuzil em cidade do ES

Policiais militares do 10º Batalhão realizaram a prisão de suspeitos e apreensão de materiais ilícitos em ações preventivas e repressivas no município de Guarapari. Um homem com mandado de prisão foi detido e uma réplica de fuzil apreendida.

Por volta das 10h de quarta-feira (01), um homem de 20 anos foi detido no bairro Olaria. O mesmo estava com mandado de prisão em aberto. Em outra ação, no bairro Bela Vista, foram apreendidas 11 buchas de maconha, dois pinos de cocaína, R$90,00 em dinheiro e um aparelho celular. Um suspeito de 22 anos foi detido em flagrante tráfico de drogas.

Por volta das 16h de terça-feira (31), militares apreenderam 134 pinos de cocaína em posse de um suspeito que também estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O mesmo foi abordado no bairro Itapebussu.

Às 20h, um veículo que estava com restrição de furto/roubo foi localizado por policiais militares no bairro Santa Mônica. Após verificações constatou-se que a placa do mesmo era clonada. No interior do veículo foram localizados diversos pertences do proprietário, como computador laptop, fogão cootop, TV entre outros. O veículo foi encaminhado ao pátio e o material apreendido e entregua na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Drogas também foram apreendidas

Durante a madrugada, por volta das 02h, militares apreenderam entorpecentes e uma réplica de fuzil no bairro Praia do Morro. O suspeito, um homem de 31 anos, foi detido. Na ação foram apreendidos dois tabletes de maconha, ⁠duas tiras de maconha, ⁠duas buchas de maconha, ⁠um celular, ⁠uma réplica de fuzil, ⁠um caderno de anotações do tráfico, material de embalo, ⁠45 pinos de cocaina, ⁠um frasco de loló e R$ ⁠2.757,85 em dinheiro.

Às 16h de segunda-feira (30), mais drogas foram apreendidas, desta vez no bairro Santa Mônica. Os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita e se aproximaram para realizar abordagem policial. O mesmo fugiu deixando para trás 23 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha e 45 pedras de crack. O material foi apreendido.

Todos envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.