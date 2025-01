Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em cidade do ES

Militares da 14ª Companhia Independente realizaram operações nessa quinta-feira (23), no bairro Vila Nova de Colares, município de Serra, que resultaram na apreensão de grandes quantidades de entorpecentes e no enfraquecimento do tráfico de drogas na região.

No início da tarde, durante patrulhamento, um homem foi abordado portando uma sacola contendo 58 pinos de cocaína, 48 pedras de crack, 44 buchas de maconha, seis unidades de haxixe e R$ 24,00 em espécie. O criminoso, um homem de 19 anos, foi preso em flagrante.

Poucas horas depois, na Rua Iguatemi, foi desencadeada uma operação a partir de informações de um transeunte. Na ação, que contou com o auxílio do cão de faro Ajax, foi identificado odor de entorpecentes em uma residência. Ao final, foram apreendidos 53 buchas de maconha, um tablete de 675 gramas de maconha, 46 pinos de cocaína, cinco pinos de pack, 31 pedras de crack, 825 gramas de cocaína e materiais de embalagem. Todo o material foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra.

Por fim, na Rua Ipê, os militares da Força Tática avistaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola e fugiu. Durante diligências, foi localizada uma embalagem abandonada, que continha 90 pinos de cocaína, 56 pedras de crack, 10 pinos de pack e 45 buchas de maconha. O material foi apresentado na 12ª Delegacia Distrital.