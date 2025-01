Policiais encontram dezenas de pés de maconha em cidade do ES

Uma operação da Polícia Militar no bairro Mãe-Bá, em Guarapari, resultou na apreensão de dezenas de pés de maconha, além de sementes, munições e armas de fogo, nesta quinta-feira (23).

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares solicitaram apoio após a prisão em flagrante de um jovem de 28 anos. O suspeito mantinha em sua residência um laboratório para o preparo e cultivo de drogas.

Leia também: Vítima é abordada e roubada voltando do trabalho em Mimoso do Sul

Durante a abordagem policial, o rapaz tentou fugir, mas foi capturado em seguida. Ele admitiu que cultivava a erva no terraço de sua casa e acompanhou os militares até o local, onde havia 20 pés de maconha plantados em vasos. No interior da residência, foram encontrados mais pés de maconha em processo de secagem, além de folhas soltas e sementes.

Durante a busca, os policiais também localizaram 15 embalagens de sementes de maconha, além de 25 munições calibre 12, uma pistola Taurus calibre .40, um carregador contendo dez munições, sendo duas do tipo ponta oca. Outras 14 munições foram encontradas dentro de uma bolsa infantil.

Ainda segundo os militares, um segundo ponto de cultivo com seis pés de maconha foi localizado a poucos metros desta residência. De acordo com a polícia, o proprietário desta casa já possui passagem por homicídio e é suspeito de integrar o tráfico de drogas na região.

O material apreendido foi encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O jovem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui