Policiais Militares salvam bebê engasgado em Anchieta

Na noite dessa quinta-feira (02), policiais militares do 6º Batalhão, que estavam na sede da 1ª Companhia, no bairro José de Anchieta, foram surpreendidos pela chegada de um casal em estado de desespero, carregando nos braços uma criança de apenas 1 ano e três meses. O bebê, engasgado, já não apresentava sinais vitais.

De forma imediata, os militares iniciaram os procedimentos de socorro, executando a Manobra de Heimlich, na tentativa de realizar a desobstrução das vias respiratórias. Após alguns minutos, a criança expeliu secreções e voltou a apresentar sinais vitais.

Os policiais militares então, sem perder tempo, embarcaram com a criança na viatura e a levaram para o UPA de Carapina, unidade médica mais próxima, onde foram prestados os atendimentos emergenciais necessários.

