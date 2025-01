Samu abre processo seletivo com vagas para o Espírito Santo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está com processo seletivo disponível para ‘Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica – TARM’, para compor a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 do Estado do Espírito Santo.

As vagas são para dois turnos (diurno e noturno), com carga horária de 30h semanais e plantão de 6h com escala 4/2 (dias).

Os interessados podem se inscrever através do site: www.samues.com.br e as provas acontecerão na Central SAMU 192/ES.

PRÉ-REQUISITOS:

1) Ser maior de 18 anos

2) Possuir ensino médio completo

3) Possuir curso de telefonista e/ou telemarketing e/ou atendimento ao público e curso de informática

4) Experiência profissional mínima de 06 meses no atendimento ao público

DETALHES DA VAGA:

Regime de Trabalho: Plantão 06 horas

Escala: 4/2 dias

Turno: Diurno ou Noturno

Carga Horária: 30h semanais

Benefícios: Salário de R$ 1.783,68

COMO SE INSCREVER?

1. Acesse o site: www.samues.com.br;

2. Clique na aba ‘Editais’;

3. Localize o edital do Processo Seletivo e clique em ‘Acessar’;

4. Leia com atenção todas as informações e pré-requisitos;

5. Clique em ‘Inscreva-se’, preencha todos os campos e finalize a sua inscrição.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

As inscrições estarão abertas até o dia 19/01/2025. Todas as etapas ocorrerão na Central SAMU 192/ES.