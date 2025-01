Prefeitura de Castelo abre inscrições para curso gratuito de Letras

A Prefeitura Municipal de Castelo, o Instituto Federal de Educação (IFES) e a Universidade Aberta do Brasil – UAB estão disponibilizando vagas para o curso gratuito de Licenciatura em Letras Português.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas entre o período de 06 a 25 de janeiro.

As aulas terão início no mês de fevereiro de 2025 e serão realizadas na modalidade a distância, por meio de Ambiente Virtual (AVA) e encontros presenciais no polo de Castelo.

O Polo UAB de Castelo fica anexo à Escola Madalena Pisa, na Praça Mário Lima, n° 43, Bairro Vila Isabel.

Confira o edital clicando AQUI.