Apiacá faz entrega de transportes agrícolas para famílias rurais

O prefeito de Apiacá, Márcio Keres, ao lado do vice-prefeito, Ricardo, e do vereador Mário Lúcio, juntamente com secretários da pasta e de trabalhadores rurais se reuniram nesta terça-feira (14) para tratar da entrega de dois transportes agrícolas destinados à Associação da Família Marquez e à Associação da Comunidade do Limão (Acolhe).

A entrega destes veículos é fundamental para o escoamento da produção agrícola. As aquisições contaram com a importância da atuação do vereador Mário Lúcio, que viabilizou os recursos por meio de uma indicação do Deputado Federal Helder Salomão.

Outros dois veículos já haviam sido adquiridos com contrapartida da prefeitura, totalizando quatro transportes agrícolas.

É necessário ressaltar que mais três já foram licitados e serão entregues em breve, somando um total de cinco novos transportes agrícolas para atender as necessidades do setor rural.