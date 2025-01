Presidente Kennedy abre inscrições para o Concurso Garota Verão 2025

O munícipio de Presidente Kennedy anunciou na última sexta-feira (10) as inscrições para o Concurso Garota Verão 2025. As candidatas interessadas podem se inscrever até o dia 17 de janeiro.

Leia também: Colisão entre moto e carro deixa dois gravemente feridos em Cachoeiro

As interessas devem preencher a ficha de inscrição e apresentar duas fotos tamanho 10 x 15 cm (uma de corpo inteiro e outra do rosto). Todos os documentos devem ser entregues conforme as orientações disponíveis no site oficial da Prefeitura de Presidente Kennedy (www.presidentekennedy.es.gov.br).

O Concurso Garota Verão 2025 de Presidente Kennedy será realizado no dia 25 de janeiro, a partir das 19h30, em um evento que promete reunir beleza e elegância no litoral kennedense. As eleitas terão a honra de representar o município durante o Verão 2025 e o Carnaval 2025, participando de atividades nas praias de Marobá e Neves.

Para se candidatar, as participantes devem residir em Presidente Kennedy ou possuir casa de veraneio no município, comprovada através de conta de energia elétrica ou contrato de aluguel, ter entre 18 e 28 anos completos até a data da inscrição e atender aos demais requisitos descritos no edital, incluindo o preenchimento do termo de responsabilidade.

As candidatas desfilarão para os jurados, que avaliarão quesitos como beleza, postura, simpatia e desenvoltura.

As três primeiras colocadas receberão prêmios em dinheiro: 1º lugar (Garota Verão): R$ 3.000,00; 2º lugar: R$ 2.000,00; e 3º lugar: R$ 1.000,00

Informações detalhadas, incluindo o edital completo, o termo de responsabilidade e a ficha de inscrição, estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Presidente Kennedy.

Edital completo