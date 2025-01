PRF apreende carro e arma de fogo em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de um veículo e uma arma de fogo em Itapemirim.

A abordagem ocorreu, na última sexta-feira (25), por volta das 16h. Os agentes pararam um veículo VW/Gol, de cor preta.

Durante a fiscalização, o motorista afirmou ter adquirido o carro há alguns meses em uma negociação envolvendo gado, mas não soube informar a procedência do automóvel.

Após verificações detalhadas, os policiais identificaram sinais de adulteração no QR Code da placa e em outros elementos de identificação do veículo.

Utilizando métodos adicionais, foi constatado que o carro possuía registro de roubo/furto ocorrido em 11 de agosto de 2021, no Rio de Janeiro.

Além disso, o condutor foi flagrado portando um revólver calibre .38, com capacidade para seis tiros e cinco munições intactas no tambor. Ele não apresentou comprovação de propriedade ou autorização para porte da arma.

