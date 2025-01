Projeto de Lei quer aumentar ticket dos servidores de Atílio Vivacqua

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, o Município de Atílio Vivacqua realizou uma reunião com o Prefeito Helinho, o Vice-Prefeito Dr. Marco, o Secretário de Governo Gabriel Rocha, o Presidente da Câmara Lauro Tosta e os vereadores do município.

O objetivo do encontro foi discutir ações de valorização dos servidores públicos municipais, fundamentais para o bom funcionamento da cidade.

Durante a reunião, foi informado que foi enviado à Câmara Municipal um projeto de lei propondo o reajuste do ticket alimentação dos servidores para R$ 1.000,00. A proposta visa garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida aos profissionais da administração pública, reconhecendo a importância do seu trabalho na manutenção dos serviços essenciais à população.

O reajuste no valor do ticket alimentação tem como objetivo proporcionar aos servidores e suas famílias um apoio financeiro adequado, facilitando o acesso a alimentos e produtos essenciais. A medida foi formulada levando em consideração o atual custo de vida e busca assegurar que os servidores tenham mais dignidade e qualidade de vida.

O projeto de lei agora será analisado pelos vereadores da Câmara Municipal. A população de Atílio Vivacqua será informada sobre os desdobramentos dessa importante proposta, que representa um passo significativo para a valorização dos servidores públicos e a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade.

O Município de Atílio Vivacqua reforça seu compromisso com a transparência e com o bem-estar dos servidores, convidando a população a acompanhar a tramitação deste projeto.

