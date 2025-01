Projeto em Vila Velha amplia horário e número de atendimentos no verão

Após a aquisição de quatro novas cadeiras anfíbias, o Projeto Praia Legal teve um aumento no número de pessoas beneficiadas, passando a atender diariamente de 20 a 30 pessoas.

Antes o projeto atendia, em média, cerca de 15 pessoas por dia. O número de cadeiras anfíbias saltou de três para sete. Os novos equipamentos foram entregues em dezembro, no local de atendimento do projeto, na Praia da Sereia (próximo ao Clube Libanês), na Praia da Costa.



Devido à grande procura, o projeto passou a ter seus dias de atendimento ampliados durante o mês de janeiro, passando a funcionar de terça-feira a domingo, das 8 às 16h. Já em fevereiro, os atendimentos voltarão ao normal, de quarta-feira a domingo, no mesmo horário, e de forma gratuita.



Voltado para a inclusão social das pessoas com mobilidade reduzida, o projeto possibilita que elas possam desfrutar do banho de mar, assistido por salva vidas do município. Os profissionais utilizam essas cadeiras para transportá-las e não medem esforços para ver o sorriso no rosto delas ao entrarem na água.



As cadeiras são equipadas com rodas especiais, cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. São flutuantes e confeccionadas com material leve, resistente e inoxidável. Sua altura permite que os usuários entrem no mar com segurança, além disso, as cadeiras são conduzidas por salva-vidas do município.



Os atendimentos não precisam ser agendados. Pessoas com mobilidade reduzida permanente ou temporária, podem ir até o local e falar com os coordenadores, que serão muito bem recebidas. O projeto atende não só a população canela-verde, como também turistas de qualquer lugar, até mesmo de outros países.

Mudança nos dias e horários de funcionamento

O Praia Legal foi criado com objetivo de proporcionar inclusão social deste público específico, não necessitando apresentar laudo médico. O serviço oferecido pelo município promove bem-estar e melhora qualidade de vida dessas pessoas.