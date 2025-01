Vitória fecha 2024 com menor número de homicídios dos últimos 8 anos

A capital do Espírito Santo celebra um avanço significativo na área de segurança pública em 2024. O ano apresentou uma redução de 35% no número de homicídios e teve o menor índice da série histórica da cidade desde 2017.

Foram 85 assassinatos em 2023, contra 55 neste ano. O número só não supera 2016, quando foram 51 crimes. Os dados reforçam o impacto positivo de medidas estratégicas implementadas pela gestão municipal para combater a violência e fortalecer a segurança na cidade.

“É uma redução histórica do número de homicídios da nossa cidade e que mostra a efetividade dos nossos investimentos em todas as áreas: Segurança, Educação, Saúde, Assistência Social, enfim, toda a estrutura que os capixabas precisam para o bem-estar. Todas as vidas para nós importam, por isso vamos trabalhar juntos e cooperando para preservar a vida de todos os capixabas”, destacou o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, a diminuição das mortes violentas é resultado de um conjunto de ações que incluem o uso intensivo de tecnologia, a melhor capacitação e valorização dos guardas e o aprimoramento das operações de inteligência.

A queda do número de homicídios dolosos vem acompanhada também da diminuição de índices de crimes patrimoniais, entre eles roubos de carros e roubo a pessoa, com 28% e 20% de queda respectivamente.

O secretário municipal de Segurança, Amarílio Boni, pontuou que, além do fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Vitória, a queda nos índices de criminalidade da capital também advém da integração com as demais forças de segurança.

“A parceria com as demais forças de segurança estaduais, federais e de outros municípios fortalecem o enfrentamento aos criminosos, tanto em operações quanto em troca de informações com a Gerência de Inteligência e Central de Monitoramento para elucidação de casos, blitz e detenções. Quem ganha é toda a população”, observou Boni.

Tecnologia

Atualmente, a cidade conta com 1.118 câmeras e 106 faixas do Cerco Inteligente controladas pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) da Guarda de Vitória, que permite o acompanhamento em tempo real das principais áreas. Esse monitoramento possibilita uma supervisão detalhada e contínua, ajudando as equipes de patrulhamento a identificar rapidamente situações de risco e agir com maior eficiência.

Além da tecnologia, a criação da Gerência de Inteligência é apontada como outro fator determinante para a redução dos homicídios. A iniciativa fortaleceu a troca de informações com outras forças de segurança, promovendo uma atuação mais integrada e eficaz no combate à violência.

“Estamos melhorando a capacidade operacional dos nossos guardas com treinamentos, trabalhando com apontamentos estatísticos e usando o que há de mais moderno no setor de segurança. Esse resultado expressivo reflete o compromisso de Vitória com a segurança pública. Estamos utilizando tecnologia avançada e ações coordenadas para proteger nossos cidadãos”, destacou Amarílio Boni.

Presença nas comunidades

Paralelamente às ações de repressão, Vitória tem investido na qualidade de vida dos seus cidadãos como uma estratégia preventiva contra a criminalidade. A administração municipal tem promovido melhorias na infraestrutura urbana, incluindo melhor iluminação pública, revitalização de parques e praças, e instalação de equipamentos de lazer. Estas melhorias têm incentivado a ocupação dos espaços públicos pela população, aumentando a segurança e o bem-estar social.

A cidade também se destacou por seus programas de educação integral e por iniciativas que promovem o desenvolvimento humano e o fortalecimento dos laços comunitários.

“Nosso objetivo é não apenas combater o crime, mas também criar um ambiente onde ele não prospere. Investimos em educação e infraestrutura para dar às pessoas melhores oportunidades e uma qualidade de vida que desestimule a criminalidade,” ressaltou Amarílio Boni.

Investimentos

E os investimentos para melhorar a capacidade operacional da Guarda continuam sendo realizados. Os mais recentes incluem a ampliação da frota de viaturas, a aquisição de novos equipamentos e a modernização das bases da Guarda Municipal.

A Central de Monitoramento passou a ter 104 câmeras com Inteligência Artificial. Todas já foram montadas, instaladas e agora estão realizando a leitura de informações e comportamentos. Atualmente, as câmeras com a IA estão distribuídas nas nove regiões administrativas da capital.

A instituição formará mais 100 guardas municipais, após 14 anos sem concurso público para o ingresso de novos guardas.

Além disso, a implementação de projetos inovadores, como o SOS Comércio e o Botão Escolar, têm proporcionado novas formas de proteção para comerciantes e estudantes, ligando-os diretamente à Guarda em situações de emergência.