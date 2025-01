Reeleitos em Viana, prefeito e vice tomam posse após eleição histórica

O prefeito Wanderson Bueno (Podemos) e do vice-prefeito Fabio Dias (MDB), reeleitos com 92,49% dos votos nas últimas eleições municipais, uma vitória histórica no Estado e no país, tomaram posse para comandar o Poder Executivo vianense para o mandato de 2025-2028.

A solenidade, aberta ao público, aconteceu no plenário da Câmara dos Vereadores de Viana, em Viana Sede.

Leia Também: Toninho Bitencourt toma posse como prefeito de Marataízes

Cumprindo o rito de posse como prefeito, Bueno recebeu, de forma simbólica, a chave da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, de Araçatiba, construída pelos jesuítas no século XVIII.

“É um dia de grande alegria e também de muita responsabilidade, nós que tivemos a maior votação proporcional do Estado, estamos renovando os nossos compromissos com a cidade de Viana, de que tudo o que fizemos nesses 4 anos fez Viana avançar em muitas políticas públicas, agora nós teremos um novo mandato para trabalhar muito para que a gente possa realizar todos os sonhos da cidade de Viana”, destacou o prefeito Wanderson Bueno.