Toninho Bitencourt toma posse como prefeito de Marataízes 

A Câmara Municipal deu posse na manhã desta quarta-feira (1), ao prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (Podemos), e ao vice-prefeito, Willian Duarte.

Em uma cerimônia com o auditório da Câmara lotado, tomaram posse também os 13 vereadores eleitos ou reeleitos nas eleições de 6 de outubro de 2024.

Toninho Bitencourt vai administrar Marataízes entre 2025 e 2028. Ele foi eleito com 14.103 votos, um recorde na história da Pérola Capixaba.

Após a solenidade, o prefeito, o vice e demais convidados se dirigiram até a sede da Prefeitura de Marataízes para uma entrada simbólica no prédio.

