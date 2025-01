Filme capixaba ‘Não Volte Mais’ ganha prêmio nos EUA

O cinema capixaba continua em destaque internacional. O filme “Não Volte Mais” foi premiado como Melhor Filme no Honor Film Festival, nos Estados Unidos.

O festival, que celebrou a diversidade cinematográfica, reconheceu produções de várias partes do mundo em categorias como melhor drama, comédia, ação, romance e musical.

Leia também: Oscar 2025: ‘Ainda Estou Aqui’ volta ao topo das bilheterias no Brasil



Com direção de Danyel Sueth e Diego Scarparo, “Não Volte Mais” foi rodado na cidade de Alegre e lançado em abril de 2024.

“É muito importante para nós, trabalhadores da cultura, e para o próprio filme, esse reconhecimento internacional, num momento em que as pessoas estão olhando mais para o cinema nacional em virtude dos prêmios e indicações de ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles. Existem filmes ótimos sendo feitos por todo o País e aqui no Espírito Santo não é diferente”, destacou Danyel Sueth.



Essa é a segunda premiação internacional do filme. O longa também venceu o prêmio de Melhor Filme por Júri Popular no First-Time Filmmaker Sessions, promovido pela LiftOff Global Network, no Reino Unido.

Além disso, “Não Volte Mais” já participou de diversos festivais pelo Brasil, reafirmando o talento e a criatividade do cinema produzido no Espírito Santo.



O filme “Não Volte Mais” foi contemplado pelo Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Fonte: Governo do ES