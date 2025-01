Roda de conversa com a Cultura nesta quinta-feira (9) em Anchieta

A Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico vai reunir, nesta quinta-feira (9), os fazedores de cultura de Anchieta para uma roda de conversa. Será às 18 horas, no CEU das Artes.

Leia também: Cidade do ES recebe manutenção em sistema de água e CESAN pede economia

O encontro será uma oportunidade para discutir as ações e projetos culturais para o ano de 2025, estreitar laços e fortalecer a rede de cultura em Anchieta.

É o momento para contribuir com ideias, sugestões e reflexões para enriquecer o trabalho coletivo e a participação de cada um é fundamental para construir um ano repleto de conquistas culturais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui