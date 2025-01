Rodovia que liga BR 262 às praias capixabas está com obras adiantadas

A Rodovia ES-146, principal rota de acesso para turistas vindos de Minas Gerais rumo ao litoral sul do Espírito Santo, está passando por uma ampla recuperação para melhorar a mobilidade e o acesso.

A estrada conecta a BR-262 às praias de Anchieta, atravessando o município de Alfredo Chaves e suas paisagens naturais e atrativos turísticos.

De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), as obras começaram em agosto de 2024, com previsão de conclusão para 2029. Trechos nas montanhas e no litoral já contam com avanços significativos na recuperação da via, trazendo mais segurança para os motoristas. Nos trechos de Alfredo Chaves as melhorias são visíveis e vem facilitando o fluxo de veículos.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Alfredo Chaves destaca que a revitalização beneficia turistas que buscam as pousadas e atrações locais e também mineiros que frequentam as praias do sul capixaba. O percurso, passando por Alfredo Chaves pela ES-146, encurta em cerca de 60 km a viagem em comparação ao trajeto feito pelo trevo de Viana.

No trajeto por Alfredo Chaves, os visitantes encontram diversos pontos turísticos, como a famosa Cachoeira de Matilde — a maior queda livre do Estado —, a Estação Ferroviária de Matilde, a Cachoeira Vovó Lúcia, a rampa de voo livre de Cachoeira Alta, além de variados empreendimentos de agroturismo, vales e cachoeiras.

Para o prefeito Hugo Luiz Pícoli Meneghel, a rodovia é estratégica tanto para o turismo quanto para o escoamento da produção agrícola local. “Precisamos melhorar o acesso às comunidades, aos pontos turísticos e aos empreendimentos, e a ES-146 é um elo fundamental para isso, fortalecendo nosso turismo e agricultura”, afirmou.

O DER detalha que as obras incluem a restauração do pavimento, a implantação de sistemas de drenagem e a sinalização horizontal e vertical, ampliando a segurança dos usuários. Em alguns pontos, como no acesso à Capela de Santo Antônio e no trecho histórico de Araguaia, será utilizada pavimentação intertravada. Além disso, a estrutura de apoio aos usuários será reforçada com baias e abrigos de ônibus, calçadas em trechos selecionados, dispositivos de limpa-rodas, recuperação de pontes e construção de cercas e sarjetas.

Trechos contemplados:

A obra abrange o trecho da ES-146 entre o entroncamento com a BR-262, no Posto do Café (Rodovia Francisco Stockl), passando por Alfredo Chaves e seguindo até o entroncamento com a BR-101, totalizando 43,39 km. A extensão entre a ES-146 e o trevo de Ubú, em Anchieta, soma mais 18 km. Ao todo, serão recuperados mais de 61 km de rodovia, com um investimento superior a R$ 94 milhões. A empresa responsável pela execução é a LCM Construção e Comércio S/A.