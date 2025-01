Sarau lítero-musical celebra aniversário de Rubem Braga; veja data

No domingo (12), completam-se 112 anos do nascimento de Rubem Braga. Para celebrar esse ilustre cachoeirense, considerado o maior cronista brasileiro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro preparou o projeto “Braganiano”, que homenageará o escritor.

O Sarau em homenagem a Rubem Braga vai acontecer na segunda (13), às 17h, na Casa dos Braga. Será uma tarde repleta de experiências culturais, música, literatura e celebração da arte que tanto marca a identidade de Cachoeiro.

Larissa Patrão, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, disse que o projeto “Braganiano” celebra o legado de Rubem Braga e a força cultural do município. “Será um evento para nos conectarmos com nossa história e projetarmos novos sonhos. Rubem Braga é um dos maiores símbolos culturais de Cachoeiro, e sua obra transcende o tempo, levando o nome da nossa cidade ao mundo com suas crônicas repletas de sensibilidade e poesia. Ele representa a alma cachoeirense, com sua forma única de observar o cotidiano enfatizando as memórias de sua infância”, destacou.

Filho ilustre de Cachoeiro

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1913, Rubem Braga iniciou sua carreira como jornalista, aos 15 anos, assinando crônicas no jornal Diário da Tarde. Ele também se formou em Direito, mas nunca exerceu a profissão. No jornalismo, no entanto, atuou em trabalhos muito relevantes – sendo correspondente de guerra junto à Força Expedicionária Brasileira, durante a Segunda Guerra Mundial; colaborando com diversos periódicos e participando, também, de antologias, como a “Antologia dos Poetas Contemporâneos”.

Em 1936, lançou o primeiro livro autoral de crônicas intitulado “O Conde e o Passarinho” e, em seu legado, o escritor deixou outras obras como “A Borboleta Amarela” (1955), “A Cidade e a Roça” (1957) e “As Boas Coisas da Vida (1988). O escritor morreu no dia 19 de dezembro de 1990, no Rio de Janeiro. Foram 62 anos de jornalismo e mais de 15 mil crônicas escritas reunidas em seus livros.

Casa dos Braga

Em Cachoeiro, o público pode conhecer melhor a história do cronista visitando a Casa dos Braga, Patrimônio Histórico Municipal, localizada na rua Vinte e Cinco de Março, Centro. No imóvel, viveu com a família, que contava com o primeiro prefeito de Cachoeiro, Coronel Francisco de Carvalho Braga, seu pai, e Newton Braga, seu irmão, outro importante nome da Literatura. Após restauro, o espaço foi reaberto em 2017, passando a abrigar uma ampla coleção relacionada à família, com mobiliário original de época e obras de arte.

O local pode ser visitado, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.