Saúde de Atílio Vivacqua esclarece dúvidas sobre picada de escorpião

A Secretaria de Saúde de Atílio Vivacqua, em conjunto com a Prefeitura do Munícipio, através das redes sociais fizeram um alert sobre o aparecimento de escorpiões e o que fazer em caso de acidente.

Os acidentes com escorpiões podem variar em gravidade, desde leves até casos mais graves. Além disso, o veneno pode afetar o sistema nervoso, causando dor intensa no local da picada, que pode se espalhar pelo membro atingido. Entretanto, em casos moderados, os sintomas podem incluir suor excessivo, vômito e taquicardia.

No entanto, em casos mais graves, a dor pode ser acompanhada de salivação excessiva, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e, em situações extremas, até a morte.

O Brasil possui quatro espécies de escorpiões que representam maior risco de acidentes:

Fique atento e, em caso de emergência, procure imediatamente um serviço de saúde. Sua segurança é prioridade!

