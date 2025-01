Secretaria de Educação do ES abre seleção para docentes

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nessa terça-feira (28), o processo seletivo para a contratação de docentes/conteudistas para a Formação em Gestão Educacional por Mentoria no ano de 2025. A seleção será composta por três etapas: inscrição, avaliação de requisitos e títulos, e entrevista.

As inscrições podem ser realizadas por meio do endereço https://forms.gle/qBogvpNjvvYs97dN6 e seguem abertas até as 17h do dia 09 de fevereiro de 2025.

Leia também: Instituição está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro; confira

A proposta é selecionar profissionais qualificados para colaborar na elaboração de materiais didático-pedagógicos, bem como na mediação dos encontros síncronos promovidos pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), em parceria com a Gerência do Regime de Colaboração com os Municípios (Gerco), que têm como público-alvo os superintendentes Regionais de Educação, assessores do Regime de Colaboração, secretários municipais de Educação e coordenadores municipais Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).

O objetivo da formação é estimular a troca de experiências entre os participantes, com a mentoria como principal abordagem. Essa atividade visa a aprofundar conhecimentos em áreas, como Planejamento Estratégico, Monitoramento e Avaliação, além de fortalecer a parceria entre a Sedu e a gestão escolar.

O processo busca aprimorar as práticas de gestão, promovendo uma visão mais integrada das políticas educacionais e facilitando a colaboração entre as redes Pública Estadual de Ensino e as municipais. O intuito final é formar lideranças mais resilientes e preparadas para atuar de forma mais qualificada e eficiente na gestão educacional.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

ter graduação e/ou pós-graduação em áreas relacionadas à educação, gestão educacional, administração educacional;

ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área educacional, preferencialmente com foco em gestão pública;

ter experiência mínima de 01 (um) ano na função exercida pela categoria pleiteada, ou de equivalência;

ter domínio dos principais processos de gestão educacional, como planejamento estratégico, gestão financeira, administrativa e pedagógica;

apresentar conhecimento das políticas educacionais e das diretrizes nacionais e estaduais para a educação básica;

ter ao menos uma experiência prévia como docente em programas de mentoria ou de outros tipos de formação.

Os interessados devem ter disponibilidade para atuar na formação durante os meses de maio a agosto de 2025. O candidato deve ler atentamente o edital e aceitar as condições, garantindo a veracidade das informações fornecidas.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL.