Secretário destaca estrutura moderna da nova sede da GCM em Cachoeiro

Na manhã desta quarta-feira (8), o secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, Clayton Siqueira, realizou uma visita técnica às obras da futura sede da Guarda Civil Municipal (GCM), localizada no bairro Ilha da Luz. Acompanhado de engenheiros e representantes da empreiteira responsável, o secretário conferiu de perto o andamento dos trabalhos, que já estão com 80% de conclusão.

Leia também: Chuva em Cachoeiro eleva nível de rio e deixa desalojados

O novo Centro de Operações da Guarda Civil Municipal (COP) será entregue em março deste ano, de acordo com o cronograma estabelecido. O espaço contará com toda a infraestrutura necessária para atender as demandas operacionais e administrativas da corporação, incluindo alojamentos, estande de tiro e áreas específicas para treinamento, garantindo condições salubres e dignas para os guardas municipais.

Durante a visita, o secretário enfatizou a importância do novo espaço e destacou o pedido do prefeito Theodorico Ferraço por celeridade na entrega. “O prefeito nos pediu agilidade e comprometimento com a conclusão dessa obra. Essa nova sede é um marco para a Guarda Civil Municipal e para a população de Cachoeiro, pois oferecerá um ambiente adequado para os agentes e permitirá uma prestação de serviço ainda mais qualificada para nossa cidade”, afirmou Clayton Siqueira.

A nova sede busca atender a uma demanda antiga da corporação, proporcionando melhores condições de trabalho aos guardas e fortalecendo a segurança pública no município. Segundo o secretário, a estrutura será um diferencial na rotina dos agentes. “Estamos investindo em um espaço que vai além da funcionalidade. É um local que garante dignidade aos nossos guardas, permitindo que eles desempenhem suas funções com mais eficiência e conforto”, destacou.

A expectativa é que, com a nova instalação, a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro amplie sua capacidade de atendimento, oferecendo mais segurança para os moradores. A entrega do COP será um marco importante na modernização da segurança pública local.