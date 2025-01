Sem cinto de segurança: PRF registra 2.333 flagrantes em 2024

Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, ao longo de 2024, 2.333 flagrantes de condutores e passageiros sem cinto de segurança nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A negligência no uso do dispositivo, essencial para a segurança viária, preocupa as autoridades e reforça a necessidade de ações educativas e de fiscalização para reverter este cenário.

O cinto de segurança é um dos dispositivos mais essenciais para a preservação da vida no trânsito, reduzindo significativamente o risco de mortes e ferimentos graves em caso de sinistros. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o uso do cinto diminui em até 60% o risco de morte e lesões graves para passageiros nos bancos dianteiros e em até 44% para os ocupantes dos bancos traseiros.

Leia também: Policiais abordam carro na BR-101 e se surpreendem com o que encontram

A ausência do cinto no banco traseiro aumenta em até cinco vezes o risco de morte para quem está no banco da frente, devido ao impacto causado. Contudo, o número de flagrantes reflete a resistência de parte dos usuários das rodovias em adotar práticas seguras, mesmo com a previsão de penalidades no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Infração grave

De acordo com o artigo 167 do CTB, deixar de usar o cinto de segurança é uma infração grave, sujeita a multa no valor de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A PRF alerta que, além da penalização, a falta de adesão ao equipamento representa um impacto significativo para a sociedade, com o aumento de custos para o sistema público de saúde e perdas humanas que afetam famílias e comunidades.

Para reverter esse cenário, a PRF intensificou, em 2024, ações educativas e de fiscalização. Iniciativas como o “Cinema Rodoviário” foram realizadas em diversos trechos das rodovias federais, sensibilizando condutores e passageiros sobre a importância do cinto de segurança. Além disso, a fiscalização foi reforçada em períodos de maior movimento, como feriados prolongados e férias escolares, contribuindo para ampliar a conscientização sobre a responsabilidade no trânsito.

A PRF também destaca que o uso do cinto de segurança deve ser uma prática constante para todos os passageiros do veículo. A negligência em qualquer posição no veículo aumenta os riscos para todos os passageiros em caso de colisão.