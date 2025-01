Policiais abordam carro na BR-101 e se surpreendem com o que encontram

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 320 da BR-101, resultou na apreensão de mais de 1,5 kg de cocaína, nesta quinta-feira (23). O motorista do veículo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária de Guarapari.

De acordo com a PRF, o motorista informou ter saído de Cachoeiro de Itapemirim com destino a Vitória para comprar suplementos alimentares. Entretanto, no interior do veículo, um Toyota Corola, os agentes localizaram nove sacolas grandes com um pó espesso e a identificação de ‘Café’, uma sacola média também com um pó e identificada como ‘Anf’ e 15 sacolas menores, contendo um pó já fracionado, pronto para a venda.

Foto: Divulgação PRF

Os agentes realizaram o teste preliminar com narcoteste, e constataram que o conteúdo das 15 sacolas menores herméticas reagiu positivamente para cloridrato de cocaína (benzoilmetilecgonina). A quantidade total somou aproximadamente 1,533 kg da droga.

O condutor foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido (entorpecentes, um celular e R$ 140,00 em espécie), à Delegacia de Polícia Judiciária de Guarapari para as providências cabíveis.

Vídeo: Divulgação PRF