Semana começa com sol entre nuvens no ES; confira previsão completa

Nesta segunda-feira (13), o sol aparece um pouco mais, em todo o Estado. Chove em alguns momentos do dia, na região Serrana e Sul (exceto litoral). Na região Norte, Nordeste e Noroeste capixaba, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia.

De acordo com o Incaper, na Grande Vitória, e litoral sul, o céu permanece nublado e sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.