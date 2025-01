Senac abre vagas para qualificação gratuita em Cachoeiro

O Senac Espírito Santo abriu inscrições para 150 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes na Unidade de Educação Profissional em Cachoeiro de Itapemirim, localizada no Bairro Santo Antônio.

As formações contemplam seis áreas de atuação, proporcionando oportunidade de qualificação para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Entre os cursos disponíveis estão Assistente de Marketing e Vendas; Assistente Financeiro; Criação de Conteúdo para Mídias Digitais; Informática para o Mercado de Trabalho; Maquiagem e Auxiliar de Saúde Bucal. A carga horária e o cronograma variam conforme a capacitação escolhida.

Assistente de Marketing e Vendas

Início: 10/03/2025

Horário: 18h às 22h (terça e quinta-feira)

Vagas: 35

Assistente Financeiro

Início: 12/02/2025

Horário: 18h às 22h (segunda, quarta e sexta-feira)

Vagas: 35

Criação de Conteúdo para Mídias Digitais

Início: 27/01/2025

Horário: 19h às 22h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 35

Informática para o Mercado de Trabalho

Início: 11/02/2025

Horário: 19h às 22h (terça e quinta-feira)

Vagas: 15

Maquiagem

Início: 20/01/2025

Horário: 8h às 12h (segunda, quarta e sexta-feira)

Vagas: 10

Auxiliar de Saúde Bucal

Início: 02/02/2025

Horário: 18h às 22h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 20

Os candidatos interessados podem se inscrever pelo site: www.es.senac.br, presencialmente no endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 253, Bairro Santo Antônio ou pelo WhatsApp: (27) 99653-5924. Mais informações: (28) 3526-9350.

