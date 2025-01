Sesa abre processo seletivo com salários de até R$ 11.676

Nesta quarta-feira (8), a Secretaria da Saúde (Sesa) realiza a abertura de quatro Processos Seletivos Simplificados para contratação de médicos e profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas, de acordo com a Lei Complementar nº 809/2015.

Os processos seletivos têm como objetivo a formação de Cadastro de Reserva (CR) para contratação em regime de designação temporária em diversas unidades da rede Secretaria em todo Espírito Santo. As vagas são para substituir cargos cujos contratos completam dois anos e não podem mais ser prorrogados.

Além disso, o cadastro de reserva vai contemplar vagas nos setores em que acontecer pedido de desligamento ou desligamento por conveniência administrativa. Os editais podem ser acessados em https://selecao.es.gov.br/ .

As remunerações variam entre R$ 1.648,43 e R$ 11.676,42, de acordo com o cargo/função e carga horária.

Segundo o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Érico Sangiorgio, destaca que a abertura desses editais é para tornar a oferta de serviços mais eficiente. “A abertura deste processo seletivo reforça o compromisso do Governo do Estado em fortalecer o sistema público de saúde e garantir um atendimento de qualidade à população”, disse.

