Suspeito de tráfico de drogas é preso em Cachoeiro

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Gilson Carone em Cachoeiro, na última terça-feira (31).

De acordo com os militares, o homem foi denunciado após ser visto realizando a venda de entorpecentes, além de ostentar armas de fogo em via pública.

Com ele, a polícia encontrou uma submetralhadora de fabricação caseira, um carregador de submetralhadora, sete munições calibre .380 e 15 pedras de crack.

O suspeito foi levado para a 7ª Regional, juntamente com os materiais apreendidos para as providências cabíveis .

