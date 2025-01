Torneio de Beach Tennis agita final de semana em Iriri

O torneio de Beach Tennis promete agitar o próximo fim de semana no município de Anchieta. O evento acontece neste sábado (4) e domingo (5), na praia da Areia Preta em Iriri.

As competições estão agendadas para iniciar a partir das 8h e contará com a presença de vários atletas, além de espectadores.

Ao todo, 134 atletas do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro confirmaram presença. Serão dez quadras diferentes, divididas entre as categorias C, D e Open. As modalidades serão masculina, feminina e mista.

No sábado (4), 98 atletas entrarão em quadra. Já no domingo (5), 36 competidores mostrarão seus talentos.

Os vencedores serão premiados com medalhas e brindes.