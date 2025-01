VÍDEO| Grave acidente envolvendo carreta deixa um ferido na BR-262

Uma carreta saiu da pista e caiu em uma ribanceira no km 73 da rodovia BR-262, que liga Venda Nova do Imigrante a Alfredo Chaves, na tarde desta quinta-feira (2).

Leia também: Polícia Militar apreende drogas e réplica de fuzil em cidade do ES

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista estava preso nas ferragens, sendo necessário uso de ferramentas para retirada da vítima.

Após conseguir retirar o homem das ferragens, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros e constatou que a vítima tinha lesões na região da cabeça e uma fratura de fêmur. Ele foi encaminhado posteriormente para o hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde.

Veja o vídeo:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui