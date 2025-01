Tragédia em Mimoso! Idoso cai em poço e o pior acontece; confira

Um idoso, de 79 anos, identificado como Maurilio Motta, morreu afogado após cair em um poço próximo à sua residência, na localidade de Córrego do Abril, em Mimoso do Sul, nesta quarta-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Anderson, filho da vítima, informou que passava pelo local quando percebeu que alguém caiu no poço e ao se aproximar, notou que tratava de seu pai.

Leia também: PRF recupera motocicleta roubada em cidade do Espírito Santo

Anderson contou aos militares que entrou no poço e retirou o corpo do pai, e em seguida chamou seu irmão para prestar os primeiros socorros. Ele relatou também que o senhor já estava com a boca arroxeada.

Os irmãos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, que fizeram as manobras de reanimação, mas o senhor já havia evoluído a óbito.

Segundo os socorristas do Samu, a vítima apresentava midríase, cianose e pupilas não reagentes, mas sem sinais de traumas externos.

Anderson contou que acredita que o pai tenha passado mal e caído no poço que possui cerca de 2 metros de profundidade. Ainda de acordo com Anderson, o pai tinha costume de caminhar pelo local e se sentar em volta do poço.

A Polícia Civil (PC) informou que foi acionada para atender a ocorrência de afogamento com morte e encaminhou o corpo à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.