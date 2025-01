Abordagem da PRF termina com prisão na BR-101

Um homem, de 24 anos, foi preso durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta segunda-feira (20), no km 254 da BR-101, na Serra.

Leia também: Fiscalização combate sonegação de impostos no Sul do Estado

De acordo com informações da PRF, por volta das 19h30, os agentes realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram o suspeito. Durante a abordagem, os policiais verificaram os dados do individuo e constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A ordem judicial, ainda pendente de cumprimento, motivou a detenção imediata do homem.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra, para as providências legais cabíveis.