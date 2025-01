Violência no ES: jovem é esfaqueado após briga entre mãe e filho

Um jovem, de 19 anos, foi esfaqueado durante uma briga generalizada no bairro Brejão, em Linhares, na noite do sábado (4). O suspeito, de 17 anos, foi apreendido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma vítima de esfaqueamento. No local, encontraram o jovem com ferimentos de arma branca na cabeça, além de escoriações no pescoço. Ele foi ouvido, mas não quis ser encaminhado ao hospital para atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o suspeito de ter cometido o crime foi autuado em flagrante tentando se desfazer da faca usada para a agressão. Ele foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Uma terceira pessoa envolvida na briga, a mãe do adolescente, informou que discutia com a vítima quando o filho chegou e desferiu o golpe de facas no homem. Ela foi ouvida e liberada em seguida.