“Vamos ouvir as pessoas”, diz Norma aos servidores

Estar na rua, ao lado da população, ouvindo as principais necessidades. Esse vai ser o foco da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes) sob a gestão da primeira-dama e secretária da pasta, Norma Ayub.

Ela esteve reunida com os servidores da Semdes, na tarde de sexta-feira (03), no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Esse foi o primeiro encontro de Norma com os funcionários. Grande parte deles já trabalhou com ela na Casa da Sopa, na última vez em que esteve como secretária de Ação Social.

Durante o encontro, Norma convocou os servidores a abraçarem com ela as causas sociais do município, com destaque para o atendimento aos idosos. “Vamos juntos cuidar das pessoas, com um olhar todo especial para aqueles que mais precisam. Eu posso garantir uma coisa. Nao serei uma secretária de gabinete. Vou estar na rua, ouvindo os anseios da populacão. E da mesma forma, quero que a minha equipe também esteja”, destacou.

Referência

Norma Ayub quer que a Casa sa Sopa retome o caminho do atendimento diário de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, com uma padaria, fábrica de multimisturas que ajudava os asilos e hospitais, colocando a cidade em destaque com taxa zero de mortalidade infantil, além de oferecer cursos profissionalizantes. Essas iniciativas não só vão aliviar a fome de muitos, mas também promoverão dignidade das famílias atendidas.