Vargem Alta: chuvas fortes causam estragos e deixam moradores isolados

Nesta quarta-feira (8) o município de Vargem Alta foi duramente atingido por fortes chuvas que causaram estragos em várias comunidades. Estradas foram danificadas e o acesso a diversas localidades foi comprometido, deixando moradores isolados.

A Prefeitura de Vargem Alta mobilizou equipes de emergência que já trabalham desde a noite do ocorrido para restabelecer a normalidade. As áreas mais afetadas incluem São José de Fruteiras, Capivara, Sumidouro, Jacutinga, Pombal de Baixo, Pombal de Cima, Castelinho, Departamento, Ayd, Morro do Sal, Jaciguá, Claros Dias, Pedra Branca, Santo Antônio e Santana.

Algumas comunidades permanecem sem acesso, como Sumidouro, Alto Castelinho, Vila Calegari em Capivara e Jacutinga. No entanto, o trabalho contínuo permitiu a liberação de vias importantes nas localidades de Pedra Branca e Santo Antônio.

A Prefeitura pede a compreensão e paciência da população, reforçando que todos os esforços estão sendo direcionados para atender cada comunidade afetada. As secretarias municipais e a defesa civil seguem em alerta máximo, priorizando as áreas com maior risco e necessidade de reparos urgentes.

O município permanece sob alerta de risco alto de tempestades, com previsão de chuvas intensas até 13 de janeiro de 2025. A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção para o risco de alagamentos, deslizamentos de terra, interrupção no fornecimento de energia elétrica e queda de galhos e árvores.

Moradores que precisarem de informações ou assistência devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou (28) 99910-2604, além do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Novas atualizações sobre os serviços em andamento serão divulgadas à medida que as ações avançarem.