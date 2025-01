Veículo roubado é recuperado pela PRF em cidade do Espírito Santo

Na noite desta terça-feira (28), por volta das 22h20min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento no km 270 da BR-101, na Serra, quando avistou um veículo Toyota Yaris, de cor branca, com suspeita de clonagem.

Leia também: Alfredo Chaves discute iniciativas do Programa ES Inteligente

Durante a fiscalização dos itens de identificação do automóvel, foi confirmado que se tratava do veículo em questão, que tinha uma ocorrência de roubo registrada em 2021, na cidade de Vila Velha.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo recuperado, para Delegacia da Polícia Civil da Serra, para as providências legais cabíveis.

A PRF reforça seu compromisso com a segurança nas rodovias, combatendo crimes como o roubo e a clonagem de veículos, com ações de fiscalização intensificadas para garantir a integridade da população. Nos primeiros dias de janeiro de 01 a 28, um total de 11 veículos foram recuperados pela PRF no Espírito Santo.