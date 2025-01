Veículo roubado no RJ é recuperado em cidade do Espírito Santo

Na manhã desta terça-feira (31), uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) resultou na recuperação de um veículo roubado, em Guriri, São Mateus.

A ação teve início por volta das 7h30, quando a PRF recebeu informações sobre um GM Tracker suspeito de clonagem. O alerta foi emitido após o proprietário do veículo original relatar ter recebido autuações no norte do Espírito Santo, apesar de nunca ter estado na região com seu carro.

Diante da denúncia, agentes da PRF se deslocaram da Unidade Operacional em São Mateus para tentar localizar o veículo na área urbana da cidade, mas não obtiveram sucesso inicial. Mais tarde, durante a integração com a PMES, surgiram informações indicando que o automóvel suspeito poderia estar circulando em Guriri.

Com a colaboração das equipes da PMES já posicionadas na região, foram realizadas rondas ostensivas. O veículo foi localizado e abordado. A equipe da PMES, então, acionou os agentes da PRF para uma vistoria detalhada dos elementos identificadores do automóvel.

A análise confirmou adulterações no veículo. No entanto, a marcação do motor permanecia original e revelou que o automóvel possuía registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro. A constatação foi formalizada na delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.