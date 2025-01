VÍDEO | Confusão termina com mortes em distrito no Caparaó

Duas pessoas morreram após uma briga generalizada na madrugada desta quarta-feira (1), no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 2h, uma guarnição do 3º Batalhão prosseguiu a localidade para atender solicitações de briga generalizada e disparos de arma de fogo no local, vitimando uma pessoa.

“Durante o deslocamento, os policiais depararam com um acidente, onde o veículo teria capotado na estrada e duas vítimas, de 39 e 24 anos, pedindo socorro. Ao lado do veículo, modelo gol, outras duas vítimas, sendo um menor, de 17 anos, vítima dos disparos e o condutor do veículo, de 29, ambos em óbito”, explicou a PM.

Veja o vídeo:

Em depoimento ao policiais, uma das vítimas parciais contou que estava festejando, em meio a outros cidadãos, quando um indivíduo tentou passar com seu veículo, modelo Fiat Uno, esbarrando nas pessoas e derrubando copos e cervejas. O condutor teria saído do carro, iniciando uma briga generalizada.

O suspeito, durante a queda, sacou uma arma de fogo e disparou, atingindo um adolescente, de 17 anos, que foi socorrido. Porém, durante o percurso o condutor perdeu o controle e capotou, vindo a óbito. Durante este atendimento, populares revoltados, colocaram fogo no veículo do suspeito, que fugiu do local.

Diante dos fatos, os militares isolaram o local e acionaram a Perícia da Polícia Civil para os procedimentos. Com apoio de outras viaturas, inclusive de Ibitirama, os policiais realizam cercos na região e buscas, porém não foi localizado.

O veículo do suspeito foi removido para o pátio credenciado do Detran e o da vítima liberado para remoção particular. As vítimas foram encaminhadas à 6ª Delegacia Regional de Alegre para esclarecimentos. Uma delas, pai do adolescente morto, estava de alvará, justificando o uso da tornozeleira.

Investigações

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Divino São Lourenço.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passarão pelo processo de necropsia.

Posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.