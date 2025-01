Vem aí a segunda edição do maior evento de saúde e bem-estar do ES

Com um formato que envolve área expositiva, palestras, painéis, aulas-show e rodada de negócios, o maior evento de saúde e bem-estar do Espírito Santo, a Expolife, está de volta e já tem data confirmada para acontecer em 2025.

A segunda edição da feira será nos dias 23 e 24 de abril, no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória, com entrada gratuita. São mais de 3.500 metros quadrados, em um formato que envolve: área expositiva fechada e semiaberta, auditório à beira mar, área gastronômica e palco para talk show e aulas práticas com diferentes atividades físicas.

De acordo com a idealizadora do evento, a jornalista Lu Lima, a Expolife foi projetada para ser um instrumento de fomento do mercado de saúde e bem-estar, gerando oportunidades de negócios e impulsionando profissionais, produtos e serviços de referência do setor. O evento se destaca ainda por proporcionar um ambiente favorável para lançamento de novidades e acesso às soluções voltadas para longevidade saudável e qualidade de vida.

O público pode esperar por uma edição ainda mais surpreendente do que a anterior. Marcos Cruz, CEO da Vila do Bem, participou da Expolife em 2024 e já confirmou presença para este ano. O empresário ressalta que a criação do evento foi um marco para o mercado de bem-estar e, para a marca, uma excelente oportunidade de apresentar a expansão de sua loja na ocasião. A expectativa é de participarem com um espaço ainda maior em 2025.

A dentista biológica Luciana Storck, por sua vez, reforça a importância de participar não só como quem leva informação, mas também como quem recebe e troca. “Como palestrante pude apresentar o que tem de mais atual na minha área de atuação como dentista integrativa. E como expositora e visitante, pude conhecer vários produtos, serviços e tecnologia que não sabia que já tinha aqui no ES, além de aumentar meu networking com parceiros e outros profissionais da área da saúde”.

Vale lembrar que a primeira edição da feira aconteceu em março de 2024, também no Ilha Buffet Álvares Cabral, conectando profissionais da área da saúde com o público geral e empresas de mais de 40 segmentos diferentes. Entre os palestrantes, participaram nomes como o ex-jogador de futebol Diego Ribas, a empresária, publicitária e especialista em ciência da Felicidade, Flávia da Veiga, o médico especializado em Nutrologia e autoridade em jejum intermitente, Wesley Schunk, o personal Trainer Gustavo Mattos, além do médico Marc Storck, que falou sobre os avanços do canabidiol medicinal para o tratamentos de vários males.

Parceiros confirmados para 2025

A QualiSaúde é uma das patrocinadoras da Expolife 2025 e, como referência em gestão de produtos de saúde, vai levar novidades e condições diferenciadas para o público do evento.

Já entre os expositores confirmados, estão o Espaço Neuro Desenvolver, que vai apresentar as possibilidades de terapias interdisciplinares avançadas para transtornos do neurodesenvolvimento, e a Vila do Bem, com ilhas de degustação de delícias gourmet e suplementos nutricionais importantes para saúde e bem-estar.

A Soulfit, por sua vez, vai levar para a Expolife a experiência do seu conceito de boutique fitness, em que além de ter uma orientação individualizada de treinamento físico, tem resultado potencializado pelas conexões entre corpo, mente e alma.

De olho na sustentabilidade

Não há como falar de saúde e bem-estar, sem olhar para o cuidado com a natureza. Por isso a sustentabilidade é um grande valor da Expolife, que mais uma vez vai contar com todo o lixo produzido do evento sendo feito a devida coleta seletiva, em parceria com a Prefeitura de Vitória.

E o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) promete surpreender os visitantes da feira com um estande interativo, apresentando o programa Trilha Cidadã e Preservando nosso Quintal, desenvolvidos na Gerência de Educação Ambiental para mostrar a importância da preservação ambiental como um pilar para o bem-estar humano, evidenciando a necessidade do contato com o meio natural e seus benefícios diretos na saúde.

Além das dezenas de expositores, os pequenos negócios também terão oportunidade de mostrar seus produtos e serviços na Expolife, através do apoio do Sebrae ES e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Expolife 2025

Data: 23 e 24 de abril, das 14h às 22h.

Local: Ilha Buffet Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória)

Informações e inscrições: https://expolife.com.br/home-2025