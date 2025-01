Venda Nova celebra as tradições rurais com a 38ª Festa do Tomate

No próximo fim de semana, de 24 a 26 de janeiro, Venda Nova do Imigrante será palco da tradicional Festa do Tomate, realizada pela comunidade de Alto Caxixe, no Centro de Eventos Zaudino Gagno, o popular “Tomatão”. O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Alto Caxixe e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

Com o tema “Tomate: das Américas para o mundo”, a festa chega à sua 38ª edição. A programação é diversificada e inclui atividades para toda a família, como a eleição da realeza da festa, o concurso de qualidade do tomate, missa em ação de graças, exposições agrícolas, além de shows com artistas como Mayck & Lyan, Os Gargantas de Ouro e Donato Fontana.

Além de toda programação cultural a festa também oferece diversos pratos típicos como: tomate recheado, polenta com molho bolonhesa, costelinha de porco com molho barbecue, macarrão à bolonhesa, polenta frita com frango a passarinho, polenta frita com queijo ou linguicinha.

Outro destaque é o Campeonato Capixaba de Motocross e Supercross, que promete atrair competidores e admiradores de velocidade. Haverá ainda o sorteio de prêmios para os presentes, incluindo uma Fiat Strada 0km e uma Ford Ranger 0km.

A festa começa na sexta-feira (24), às 19h, com a abertura oficial e a eleição da Rainha e Princesas da Festa do Tomate 2025, oito meninas disputam os títulos. No sábado (25), o dia será dedicado ao encontro dos agricultores, concurso de qualidade do tomate e atrações culturais. O encerramento acontece no domingo (26), com a final do motocross, missa, shows musicais e o aguardado sorteio dos prêmios. Confira a programação completa abaixo.

Informações:

Festa do Tomate

Local: Centro de Eventos Zaudino Gagno – Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante-ES

Data: 24 a 26 de janeiro de 2025

24 a 26 de janeiro de 2025 Ingressos antecipados: Clique aqui para adquirir o seu ingresso.

Clique aqui para adquirir o seu ingresso. Sexta-feira: Entrada gratuita até as 20h, depois R$ 10,00.

Entrada gratuita até as 20h, depois R$ 10,00. Sábado: Antecipado R$ 20,00 / Na bilheteria R$ 30,00 (cobrado após às 13h).

Antecipado R$ 20,00 / Na bilheteria R$ 30,00 (cobrado após às 13h). Domingo: Entrada gratuita.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (24)

19h00: Abertura dos portões

20h00: Abertura oficial da 38ª Festa do Tomate

20h30: Eleição da Rainha e Princesas da Festa do Tomate 2025

22h00: Show com Os Gargantas de Ouro

00h00: Show com Léo Gomes

02h00: Encerramento

Sábado (25)

08h30: Tratorada / Encontro dos agricultores no centro de eventos

10h00: Santa Missa em Ação de Graças aos Produtores Rurais e às Colheitas

12h00: Almoço típico e Moda de Viola com Eloy e Tiel

14h00: Exposição e avaliação dos frutos que participarão do concurso

15h00: Entrega da premiação do Concurso de Qualidade – Tomate de Mesa 2025 (Categorias: Campo Aberto e Estufa)

• 1º lugar de cada categoria: Dinheiro + Certificado de Qualidade e Troféu

• 2º lugar de cada categoria: Dinheiro + Certificado de Qualidade e Troféu

• 3º lugar de cada categoria: Dinheiro + Certificado de Qualidade e Troféu

16h30: Sorteios (apenas para os produtores rurais da região)

• 1º prêmio: 1 Moto Start Unity 160 NXR Bros

• 10 sorteios de R$ 1.000,00 cada

• 18h00: Forró com Lokos da Vanera

• 20h30: Show com Mayck e Lyan

• 22h30: Show com Raione

• 02h00: Encerramento

Domingo (26)

07h00: Treino livre de Motocross

10h00: Etapa oficial do Campeonato Capixaba de Motocross e Supercross

12h00: Almoço típico e Moda de Viola com André Matos e Beto Calli

14h00: Show com Richard Viana

15h30: Entrega da premiação de Motocross

16h30: Sorteio fechado:

• 1º prêmio: Fiat Strada 24/25 OKM

• 2º prêmio: Ford Ranger 24/25 OKM

• 18h30: Show com Donato Fontana – O Rei da Sanfona Capixaba

20h00: Forró com Welinton Viana

22h00: Encerramento