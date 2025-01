VÍDEO| Centenas de peixes mortos aparecem em praia de Itapemirim

Centenas de peixes apareceram mortos na faixa de areia da praia de Itaoca, no município de Itapemirim, no litoral sul, nesta sexta-feira (31). Imagens obtidas pela reportagem mostram os animais espalhados na beira do mar e uma embarcação com redes de pesca a poucos metros dos animais mortos.

À reportagem, um turista de 54 anos, que preferiu não ser identificado, contou que costuma correr na praia, e se surpreendeu com a cena que encontrou nesta sexta-feira. “Foi triste de ver, filmei, pois, precisamos provocar uma intervenção dos órgãos públicos”, afirmou.

De acordo com ele, é comum notar um ou dois peixes mortos na areia, mas o veranista diz nunca viu essa quantidade de animais mortos.

“Eram centenas de peixes, talvez mais porque tinham muitos na água e próximos ao barco também, não tenho nem noção da quantidade”, lamentou.

Pesca de arrasto

Com base nas imagens, o biólogo e advogado ambiental, Gustavo Coelho, acredita que grande parte dos peixes mortos são da espécie sardinha. Ele revelou que a aparição dos animais mortos pode ser uma consequência da pesca de arrasto (quando uma grande rede é arrastada por um barco). “Seria um descarte de captura, de repente não era o que eles (pescadores) queriam”, afirmou.

De acordo com o profissional, os peixes capturados e mortos durante a pesca de arrasto boiam e podem parar na praia durante a maré alta. “A maré a sobe, a onda joga (os peixes para areia), e depois agora que a maré abaixa, isso fica depositado na praia”, justificou.

O biólogo também acredita na hipótese ser uma consequência da própria pesca de arrasto.

“Os peixes menores podem ter passado pela malha da rede. Normalmente, a pesca de arrasto é feita muito cedo e os peixes acabam sendo encontrados na praia pela população durante o dia”, explicou.